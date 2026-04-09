BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/496 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/496 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa Osmangazi Güneybudaklar K. Karşıyaka Mahallesi 126 ada 122 parselde kain meyve bahçesi nitelikli taşınmazın tam hissesi.

Bilirkişi raporundan ; Mahalli Durumu: Taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Güneybudaklar Mahallesi, Karşıyaka Mevkii, 126 ada, 122 nolu parselde, 4.983,86 m² miktarlı ve ‘’ MEYVE BAHÇESİ ‘’ vasıflı parseldir. Parselin önünde yeni açılan yol alanı bulunmakta olup fiziki olarak stabilize serili durumdadır. Parselin cephelerinde de benzer nitelikte tarım arazileri, orman arazisi, yayla evi tarzında ağırlıklı ahşap ev olan bahçe alanları bulunmaktadır. Konum olarak Bursa Keles yolunun kuzey istikametine doğru kuş uçuşu 950 m mesafede yer almaktadır. Topografik yapısı itibari ile eğimli/orta eğimli arazi yapısına sahip olup parselin içerisinde ekim dikim yapılmayan boş alan ve kısmen orman envali çalı formu bitkiler ile ağaçlar bulunduğu, bir kısımda da kiraz ağaçları bulunduğu ve bakımlı olduğu anlaşılmıştır. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır. Elektrik, İçme Suyu vb. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Taşınmazın en yakın yerleşim yerine uzaklığı 485 m dir. 126 Ada; 122 Parsel Nolu Taşınmazın Parsel Kıymeti; 3.750.000,00 TL

Yüzölçümü : 4.983,86 m²,Kıymeti: 3.750.000,00 TL , KDV Oranı : %10 , Hisse : 1/1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde : Diğer (Konusu : 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesi kapsamında Kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir. Tarih - Sayı : 11/08/2021 - 2105240 sayı - Bursa Kadastro Müdürlüğü). Doğal Sit- Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanıdır. Doğal Sit-NitelikliDoğal Koruma Alanıdır. 02/12/2024-79510,

İmar Durumu : Güneybudaklar Mahallesi, 126 ada 119 parsel, 126 ada 122 parsel ve 126 ada 136 parsel, kadastro parselleri niteliğinde olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapıldığına ve Düzenleme Ortaklık Payı kesildiğine dair arşivlerimizde herhangi bir kayda rastlanmamıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa Osmangazi Güneybudaklar K. Karşıyaka Mahallesi 126 ada 119 parselde kain tarlanitelikli taşınmazın tam hissesi.

Bilirkişi Raporundan; Mahalli Durumu: Taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Güneybudaklar Mahallesi, Karşıyaka Mevkii, 126 ada, 119 nolu parselde, 5.721,24 m² miktarlı ve ‘’ TARLA ‘’ vasıflı parseldir. Parselin önünde yeni açılan yol alanı bulunmakta olup fiziki olarak stabilize serili durumdadır. Parselin cephelerinde de benzer nitelikte tarım arazileri, orman arazisi, yayla evi tarzında ağırlıklı ahşap ev olan bahçe alanları bulunmaktadır. Konum olarak Bursa Keles yolunun kuzey istikametine doğru kuş uçuşu 950 m mesafede yer almaktadır. Topografik yapısı itibari ile eğimli/orta eğimli arazi yapısına sahip olup parselin içerisinde ekim dikim yapılmayan boş alan ve kısmen orman envali çalı formu bitkiler ile ağaçlar bulunduğu anlaşılmıştır. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır. Elektrik, İçme Suyu vb. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Taşınmazın en yakın yerleşim yerine uzaklığı 485 m dir. 126 Ada; 119 Parsel Nolu Taşınmazın Parsel Kıymeti; 4.250.000,00 TL

Yüzölçümü : 5.721,24 m², Kıymeti : 4.250.000,00 TL, KDV Oranı: %10 ,Hisse : 1/1

Kaydındaki Şerhler:Taşınmaz üzerinde : Diğer (Konusu : 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesi kapsamında Kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir. Tarih - Sayı : 11/08/2021 - 2105240 sayı - Bursa Kadastro Müdürlüğü). Doğal Sit- Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanıdır. Doğal Sit-NitelikliDoğal Koruma Alanıdır. 02/12/2024-79510,

İmar Durumu: Güneybudaklar Mahallesi, 126 ada 119 parsel, 126 ada 122 parsel ve 126 ada 136 parsel, kadastro parselleri niteliğinde olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapıldığına ve Düzenleme Ortaklık Payı kesildiğine dair arşivlerimizde herhangi bir kayda rastlanmamıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:20

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa Osmangazi Güneybudaklar K. Karşıyaka Mahallesi 126 ada 136 parselde kain tarla ve meyve bahçesi nitelikli taşınmazın tam hissesi.

Bilirkişi Raporundan ; Mahalli Durumu: Taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Güneybudaklar Mahallesi, Karşıyaka Mevkii, 126 ada, 136 nolu parselde, 7.803,19 m² miktarlı ve ‘’ TARLA VE MEYVE BAHÇESİ ‘’ vasıflı parseldir. Parselin önünde yeni açılan yol alanı bulunmakta olup fiziki olarak stabilize serili durumdadır. Parselin cephelerinde de benzer nitelikte tarım arazileri, orman arazisi, yayla evi tarzında ağırlıklı ahşap ev olan bahçe alanları bulunmaktadır. Konum olarak Bursa Keles yolunun kuzey istikametine doğru kuş uçuşu 950 m mesafede yer almaktadır. Topografik yapısı itibari ile eğimli/orta eğimli arazi yapısına sahip olup parselin içerisinde 1 adet na tamam durumda zemini beton olan ve tuğla duvar örülü, çatı karkası kısmen olan ama çatı kaplaması bulunmayan hayvan barınağı şeklinde planlanmış yaklaşık 200,00 m2 alanda bir yapı alanı ile parselin ortalarında tek katlı ahşap taşıyıcılı toprağa gömülü ahşap ayaklarla temeli oluşturulmuş yayla evi şeklinde yaklaşık 64,00 m2 alanda yapı bulunmaktadır. Taşınmaz ahşap yapı olup dış kapısı pvc, iç kapıları ahşap kapı, pencereleri camlı pvc profildir. İç duvarları ahşap lambiridir. Ön kısmında veranda alanı bulunmaktadır.Yapı dışında kalan kısımlar boş alan, bir bölgede farklı tipte meyve ağaçlarının bulunduğu, ormana yakın bölgede orman envali çalı ve ağaçların bulunduğu anlaşılmıştır.Elektrik, İçme Suyu vb. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Taşınmazın en yakın yerleşim yerine uzaklığı 485 m dir.126 Ada; 136 Parsel Nolu Taşınmazın (Parsel + Yapılar) Kıymeti; 6.800.000TL

Yüzölçümü : 7.803,19 m²,Kıymeti: 6.800.000,00 TL, KDV Oranı: %20,Hisse : 1/1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde : Diğer (Konusu : 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesi kapsamında Kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir. Tarih - Sayı : 11/08/2021 - 2105240 sayı - Bursa Kadastro Müdürlüğü). Doğal Sit- Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanıdır. Doğal Sit-NitelikliDoğal Koruma Alanıdır. 02/12/2024-79510,

İmar Durumu: Güneybudaklar Mahallesi, 126 ada 119 parsel, 126 ada 122 parsel ve 126 ada 136 parsel, kadastro parselleri niteliğinde olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapıldığına ve Düzenleme Ortaklık Payı kesildiğine dair arşivlerimizde herhangi bir kayda rastlanmamıştır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:29

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa Yıldırım Yavuzselim M.4834 ada 9 parselde kain iki katlı kargir bina

Bilirkişi raporundan ; Mahalli Durumu: Taşınmaz; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, Su Deposu Caddesi, No:73 ve 2.Avarlar Sokak, No: 19 adresinde olup parsel içerisinde Zemin Kat, 2 Normal Kat ve Çatı Katı olmak üzere toplam 4 katlı taşınmaz bulunmaktadır. Zemin katı eczane olarak, 1.katı fiili durumda boş olan güzellik merkezi olduğu, 2. Katın ise boş durumda ve tadilata başlanmış ve devam etmemekte olduğu, çatı katının ise üstü kapalı yanları açık çatı alanı olduğu görülmüştür. Taşınmazın; yerinde yapılan ve TKGM verilerinden alınan ölçümlerde katlarının yaklaşık toplam net kullanım alanı 883,48 m², katlarının yaklaşık toplam brüt kullanım alanı 1.016,00 m² (çatı kat dahil ) olarak hesaplanmıştır. Parselde bulunan yapı Su Deposu Caddesi ve 2.Avarlar Sokağa cepheli olup diğer cephelerinde yapılar bulunmaktadır.. Parseldeki 4 katlı yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır. Çatı katı alanı yüksek çelik karkas dikmeler üzeri panel saç kaplamadır. Taşınmazın tüm katları ticari amaçla kullanılır durumdadır. Asansör bulunmamaktadır. Pencereleri camlı pvc profil olup zemin kat pencerelerinde kepenk uygulaması bulunmaktadır. Zemin Katında bulunan fiili durumda İş Yeri (Eczane) nitelikli olan kat; eczane satış alanı, ofis, mutfak, wc ve depo alanları bulunmakta olup zeminleri seramik kaplama duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Dükkan alanı Su Deposu Caddesine cepheli olup pencereler camlı alüminyum profildir. 1. Katında bulunan fiili durumda kullanılmayan İş Yeri nitelikli olan kat; karşılama-antre alanı, 5 adet oda, hol, mutfak, bay wc alanı, bayan wc alanı ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup karşılama-antre, 3 oda ve mutfak alanı zeminleri seramik kaplama, 2 oda alanı ahşap parke kaplama, 1 oda alanı laminant parke kaplamadır.Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplamadır. Pencereleri camlı pvc profil, dış kapısı çelik kapı ve iç kapılar ahşap panel kapıdır. 2. Katında bulunan fiili durumda kullanılmayan İş Yeri (Tadilata başlanmış fiilen devam etmemekte) nitelikli olan kat; iki dairenin birleştirilmesi ile tadilat çalışmasına başlanmış fakat devam etmediği belirlenmiştir. Giriş-hol alanı, 6 adet oda, hol, mutfak, 2 adet wc, 2 adet banyo ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup hacimlerin zeminleri pvc kaplama, bazı kısımlar seramik kaplama olup hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplamadır. Dairelerin birleşim yerinde çatı alanı boşluğu bulunmakta olup çatı alanına oda alanından yapılmış merdiven ile çıkılmaktadır. Pencereleri camlı pvc profil olup iç kapılar ahşap panel kapıdır. Taşınmazın tüm katları ticari alan olarak kullanılmaktadır. Belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Su Deposu Caddesi ve 2.Avarlar Sokağa cephe, Mahalle Muhtarlığı ile Sağlık Ocağına cephe, Eğitim Tesisine 35 m, Samanlı Caddesine 95 m ve Arabayatağı Metro İstasyonuna ise 500 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 4,50 km uzaklıkta bulunmaktadır.4834 Ada; 9 Parsel Nolu Taşınmazın Kıymeti (ARSA + BİNA TOPLAMI KIYMETİ);12.000.000,00 TL

Adresi : Yavuzselim Mahallesi, Su Deposu Caddesi, No:73 Ve 2.Avarlar Sokak, No:19

Yıldırım / BURSA

Ana Taş. Yüzölçümü: 188,53 m2 , Kıymeti: 12.000.000,00 TL, KDV Oranı: %20, Hisse : 1/1

İmar Durumu: Plan ve Proje Müdürlüğünce ;Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4834 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz, 1/1000 Ölçekli Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü Ve Hacivat Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında; kısmen "Emsal:1.50 m, Yençok: 12.50 m Yapılaşma Şartlarında Belediye Hizmet Alanı (Muhtarlık)" kısmen “Yol Alanı”nda kalmaktadır. İlgili ada parsel uygulama imar planı sınırları içerisinde 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması (şuyulandırma) sınırları içerisindedir. Söz konusu taşınmaz, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, riskli alan içerisinde bulunmakta olup, rezerv yapı alanı içerisinde bulunmamaktadır. Taşınmazın riskli bina tespit raporu inceleme formu yoktur. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4834 ada, 9 parsel taşınmaza âit arsiv kavıtlarında herhangi birruhsat kaydı bulunamadığı bildirilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: 4800000 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (07/10/2024 tarihinden başlayarak aylık 40.000,00 TL bedelle 10 yıllığına kira şerhi vardır. 24/10/2024 - 39978 )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:20

1(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

