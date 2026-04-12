BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1145 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1145 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3625 ada, 1 nolu parselde, 2.913,52 m² tapu alanlı, 3 / 57 arsa paylı ve niteliği ‘’ BİR ADET ÜÇ KATLI ÜÇ ADET DÖRT KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS DAİRE olan, A Blok, 1. + Çatı Kat, 6 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur. Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çamlıca* Mahallesi, Gülen Sokak, Yuvam Sitesi, A Blok, No:43A, İç Kapı No:6 adresinde bulunmakta olup Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 141,78 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 187,34 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 209,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın Giriş Kat; salon, 2 oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, duş ve 3 balkon mahallerinden, Çatı Katı ise; 2 oda, hol, banyo-wc, duş ve teras mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz 4 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde peyzaj alanları, kapalı otopark ve havuz bulunmaktadır.

Kıymeti : 7.750.000,00 TL KDV Oranı : %1

BU YAZILANLAR ÖZET BİLGİLERDİR.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:40 Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:40 Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

