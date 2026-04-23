BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/903 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara vebilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/903 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri: Bursa İl, Nilüfer İlçe, BALAT Mahalle/Köy, 4174 Ada, 6 Parsel, G BLOK ZEMİN KAT 3 Nolu Bağımsız Bölüm. BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ÖZETLE: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 160,00 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 172,50 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 196,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, giysi odası, antre-hol, mutfak, banyo-wc, wc(çamaşır odası), duş ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salon ve mutfakda alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanlarının zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı alüminyum profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz oniki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde açık otopark alanı, kapalı otopark alanı, yüzme havuzu, sosyal donatı alanı, peyzaj alanı, çocuk oyun alanı ve güvenlik bulunmaktadır . Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur.

Adresi :Balat Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Greenpark Dikencik Sitesi, G Blok,No:24G, İç Kapı No:3 Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 24.559,28 m2

Arsa Payı : 2/288

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında,Ayrık Nizam,4 Kat,Emsal:1.60, Bina Yüksekliği: 12.50, Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 16.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:02

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02454361