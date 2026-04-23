BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın:

Örnek No:55*

T.C.
BURSA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/903 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara vebilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/903 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Nilüfer İlçe, BALAT Mahalle/Köy, 4174 Ada, 6 Parsel, G BLOK ZEMİN KAT 3 Nolu Bağımsız Bölüm. BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ÖZETLE: Planlı  Alanlar  Tip  İmar  Yönetmeliği  kapsamında  net  alan  tanımına  göre;  onaylı  ruhsat  projesi  verilerine  göre  toplam  net  kullanım  alanı  yaklaşık  160,00  m²,  toplam  faydalı  kullanım  alanı  yaklaşık  (varsa  balkonlar  ve  teraslar  dahil)  172,50  m²  ve  toplam  bürüt  kullanım  alanı  yaklaşık  196,00  m²  olarak  hesaplanmıştır.   Yapının  hâlihazır  durumu  ve  diğer  teknik  özellikleri  ise  aşağıda  belirtilen  şekilde  tespit  edilmiştir.    Keşif  tarihinde  borçluya  ait  taşınmaz  incelenmiş  olup  hâlihazırda  kullanılmakta  olduğu  tespit  edilmiştir.  Dosya  içerisinde  sunulan  onaylı  ruhsat  projesi  verisine  göre  Mesken  nitelikli  taşınmaz;  salon,  3  oda,  giysi  odası,  antre-hol,  mutfak,  banyo-wc,  wc(çamaşır  odası),  duş  ve  2  balkon  mahallerinden  teşkil  edilmiş  olup  salon  ve  odaların  zeminleri  laminant  parke  kaplama,  mutfak  ve  antre-hol  alanı  zeminleri  seramik  kaplamadır.  Hacimlerin  duvarları  sıva  üzeri  boyalı  olup  salon  ve  mutfakda  alçıpan  asma  tavan  uygulaması  bulunmaktadır.  Mutfakta  alt-üst  dolap  arasında  çimstone  tezgâh  bulunmaktadır.  Banyo-wc,  duş  ve  wc  alanlarının  zemin  ve  duvarları  seramik  kaplama  olup  duş  kabin  bulunmaktadır.  Giriş  kapısı  çelik  kapı,  iç  kapıları  ahşap  panel  kapıdır.  Isıtma  panel  radyatör  sistemi  ile  yapılmaktadır.  Binanın  dış  cephe  duvar  yüzeyleri  sıva  üzeri  boyalıdır.  Taşınmazın  bulunduğu  yapının  ana  giriş  kapısı  camlı  alüminyum  profil  kapı,  merdivenler  ve  giriş  holü  mermer  kaplama,  korkuluklar  alüminyum  profil  olup  asansör  bulunmaktadır.  Taşınmaz  oniki  bloklu  ayrık  nizam  site  içerisinde  bulunmakta  olup  parsel  içerisinde  açık  otopark  alanı,  kapalı  otopark  alanı,  yüzme  havuzu,  sosyal  donatı  alanı,  peyzaj  alanı,  çocuk  oyun  alanı  ve  güvenlik  bulunmaktadır . Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır.  Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur. 

Adresi :Balat Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Greenpark Dikencik Sitesi, G Blok,No:24G, İç Kapı No:3 Nilüfer / BURSA
Yüzölçümü : 24.559,28 m2
Arsa Payı : 2/288
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında,Ayrık Nizam,4 Kat,Emsal:1.60, Bina Yüksekliği: 12.50, Konut Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 16.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:02

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02454361