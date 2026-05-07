BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/897 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/897 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi 2794 ada, 10 nolu parselde, Arsa Ana Taşınmaz niteliği ile268,77 m2 alanda tam hisse ile AD** oğlu borçlu ZA** ÇA** adına kayıtlıdır.

Beyan:12/12/2022 - 51955 Doğal Sit- Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanıdır kentsel sit alanı-

29/07/2022 - 30999 Doğal Sit- Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır

Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır, beyanları yer almaktadır.

(Tapu kaydının beyanlar bölümünde belirtilen şerhlere ilişkin taşınmaz bu beyanlarla birlikte tescil edilecek olup, ihale alıcısı bu şerhlerindoğurduğu hukuki ve cezai sorumlulukları kabul etmiş sayılır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup ayrıca dosyalarından görülebilir.

Satışakonu taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Bursa İl Merkezi kabul olunan Heykel'e 9,5 km doğusunda, Ankara Yolu Caddesi ve metro istasyonunun 2,5 kmgüneyinde, Cumalıkızık Köy Müzesi ve Camisinin 150 m batısında,tali nitelikli 2.Hamam Sokak'a cepheli konumdadır. Parsel her türlü alt yapı, ulaşım ve belediye hizmetlerinden fiilen yararlanmakta olup fiili yerleşim mahalli içindedir.Parselin konumu ekli parsel sorgu uydu görüntüsünde, halihazır durumu ise ekli fotoğraflarda görülmektedir. Parsel üzerinde,Bir adet beton tabliyeli 7 m2 alanında depo yapısı, Bu depo yapısının üzerine monte edilmiş 6 m2 alanında ahşap kameriye, Önü açık, üzeri kısmi saç kaplı, 15 m2 alanında basit kuruluk,Profil demir ve tel kafesten mamul, 4,50 m uzunluğunda 1,40 m yüksekliğinde, raylı kapı,Parselin sınırını teşkil eden taş duvar ile duvar üzerindeki tel kafes korkuluk,7 adet muhtelif ağaç mevcuttur. Taşınmazın değerini olumlu yönde etkileyen en önemli faktör, taşınmazın yer aldığı Cumalıkızık Köyü'nün Tarihi Dokusu ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer almasıdır. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 4.769.900,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine1, 2 ve 3. Derece ipotek, 150/c şerhi, kamu haczi ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

