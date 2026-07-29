BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/861 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/861 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

"Bu yazılanlar özet bilgidir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi -

Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur."

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 116 ada, 2 parselde, 793,94 m² tapu alanlı ve niteliği‘’ ÜÇ KATLI BETONARME KARKAS BINA ‘’ vasıflı taşınmazın

1/5 MÜŞTEREK HİSSESİ SATILACAKTIR.

Taşınmaz; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, Gürbüzler Caddesi, No:1 adresinde olup parsel içerisinde Mobilya Mağazası olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Taşınmazın Mudanya Yoluna ve Gürbüzler Caddesine cepheleri bulunmaktadır. Her iki cepheden de yapıya giriş yapılabilmektedir. Kot farkından dolayı yapı kademeli yapılmış olup Mudanya Yolu cephesindeki kısım bodrum kat + zemin kat + 1. Kat ve 2 Kat olmak üzere toplam 4 katlı olup, Gürbüzler Caddesindeki kısım bodrum kat + zemin kat + 1. Kat ve 2.Katı olmak üzere toplam 4 katlı taşınmaz bulunmaktadır. Onaylı ruhsat projesinde taşınmazın 3 katlı ve düğün salonu olarak yapıldığı fiili durumda ise 4 katlı olarak ve mobilya dükkanı olarak yapılıp kullanıldığı belirlenmiştir. Projede sığınak ve otopark olan kısımların ise mobilya dükkanı olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Taşınmazın Gürbüzler Caddesindeki giriş kapı numarası 1 olup, Mudanya Yolundaki giriş kapı numarası 37 dir.

Taşınmazın yerinde yapılan ve TKGM verilerinden alınan ölçümlerde katlarının yaklaşık toplam net kullanım alanı 2578,18 m², brüt kullanım alanı 2.836,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Taşınmazın Gürbüzler Caddesi cephesindeki kısmın Borum Katı Depo, Zemin Katı; Mobilya Satış Alanı ve mescit, 1.Katı; Mobilya Satış Alanı ve 2. Katı Depo alanı olarak kullanılmaktadır. Taşınmazda asansör ve katlar arası merdiven bulunmaktadır.

Adresi : Karaman Mahallesi, Gürbüzler Caddesi, No:1 Nilüfer / Bursa

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında TAKS: 1.00, Bina Yüksekliği: 6.50 Ticaret Alanında kalmakta olduğu belirlenmiştir.

Kıymeti : 16.120.000,00 TL (1/5 HİSSESİ SATILACAKTIR)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidat kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:46

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:46

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 11:46

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02519050