Son Dakika
DOLAR 47,46 0,03 (%0,07) EURO 54,75 -0,03 (%-0,06)
Sosyal Medya
Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın:
Örnek No:55*
T.C.
BURSA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/53 ESAS
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara ve  bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/53 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
 
İşbu  gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının  kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, ALTINOVA Mahalle/Köy, 3193 Ada, 18 Parsel, 50 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ÖZETLE: Taşınmazın  bulunduğu  ana  taşınmaz  4  bloklu  ayrık  nizam  site  içerisinde  bulunmakta  ve  bağımsız  bölümün  bulunduğu  bina;  2  Bodrum  Kat,  Zemin  Kat  ve  14  Normal  Kat  olmak  üzere  toplam  17  katlı  B.A.  karkas  nitelikte  yapılmıştır.  50  nolu  bağımsız  bölüm  için  yerinde  yapılan  incelemeler  ve  dosya  içerisinde  sunulan  onaylı  ruhsat  projesinden  alınan  mahal  listelerindeki  veriler  değerlendirildiğinde;  Planlı  Alanlar  Tip  İmar  Yönetmeliği  kapsamında  net  alan  tanımına  göre;  onaylı  ruhsat  projesi  verilerine  göre  toplam  net  kullanım  alanı  yaklaşık  73,50  m²,  toplam  faydalı  kullanım  alanı  yaklaşık  (varsa  balkonlar  ve  teraslar  dahil)  91,50  m²  ve  toplam  bürüt  kullanım  alanı  yaklaşık  95,00  m²  olarak  hesaplanmıştır.  Keşif  tarihinde  borçluya  ait  taşınmaz  incelenmiş  olup  hâlihazırda  ofis  olduğu  tespit  edilmiştir.  Web  tapu  arşivinden  elde  edilen  onaylı  ruhsat  projesi  verisine  göre  Büro  nitelikli  taşınmaz;  ofis,  karşılama,  mutfak,  wc  ve  balkon  mahallerinden  teşkil  edilmiş  olup  hacimlerin  zeminleri  seramik  kaplamadır.  Hacimlerin  duvarları  sıva  üzeri  boyalıdır.  Mutfakta  alt-üst  dolap  arasında  tezgâh  bulunmaktadır.  Wc  alanı  zemin  duvar  kaplamaları  seramik  kaplamadır.  Giriş  kapısı  ve  iç  kapıları  ahşap  panel  kapıdır.  Pencereler  camlı  alüminyum  profildir.  Isıtma  klima  sistemi  ile  yapılmaktadır.  Binanın  dış  cephe  duvar  yüzeyleri  kompozit  kaplama  ve  cam  cephedir.  Taşınmaz  ofis  olarak  kullanılan  iş  merkezi  içerisinde  bulunmakta  olup  katlarda  farklı  büyüklükte  ofisler  bulunmaktadır.  Ana  taşınmazda  kapalı  otopark,  güvenlik-karşılama,  asansörler  gibi  iş  merkezi  imkanları  bulunmaktadır.  Konu  taşınmazın  içinde  bulunduğu  ana  taşınmazın  tüm  katları  ticari  alan/ofis  olarak  kullanılmaktadır.  Çevre  yapılar  genellikler  ayrık  nizam  10-15  katlı  yapılmıştır.  Taşınmaz,  belediyeye  ait  tüm  altyapı  hizmetlerinden  yararlanmaktadır.  Ana  taşınmaz  yaklaşık  yürüme  mesafesinde  İstanbul  Caddesine  cephe,  Tramvay  İstasyonuna  50  m  ve  BUTTİM  İş  Merkezine  ise  150  m  mesafede  bulunmaktadır.  Kuş  uçuşu  mesafe  ile  Bursa  Şehir  Merkezine  (Valilik)  6,20  km  uzaklıkta  bulunmaktadır.   Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır.  Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur. 
 
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:42
 
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02520937