BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/53 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara ve bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/53 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, ALTINOVA Mahalle/Köy, 3193 Ada, 18 Parsel, 50 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ÖZETLE: Taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz 4 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; 2 Bodrum Kat, Zemin Kat ve 14 Normal Kat olmak üzere toplam 17 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. 50 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 73,50 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 91,50 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 95,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda ofis olduğu tespit edilmiştir. Web tapu arşivinden elde edilen onaylı ruhsat projesi verisine göre Büro nitelikli taşınmaz; ofis, karşılama, mutfak, wc ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup hacimlerin zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Wc alanı zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır. Giriş kapısı ve iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı alüminyum profildir. Isıtma klima sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri kompozit kaplama ve cam cephedir. Taşınmaz ofis olarak kullanılan iş merkezi içerisinde bulunmakta olup katlarda farklı büyüklükte ofisler bulunmaktadır. Ana taşınmazda kapalı otopark, güvenlik-karşılama, asansörler gibi iş merkezi imkanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları ticari alan/ofis olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikler ayrık nizam 10-15 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde İstanbul Caddesine cephe, Tramvay İstasyonuna 50 m ve BUTTİM İş Merkezine ise 150 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 6,20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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