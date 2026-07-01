BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1172 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1172 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli Nilüfer İlçesi Ahmet YeseviMah. 4119 Ada 2 Nolu Parselde B Blok 3. ve Çatı Katı 8 Nolu Bağ. Bölüm ihaleye çıkarılmıştır. Ana gayrimenkul 2006 yılında betonarme karkas strüktüründe, bodrum * zemin * 3 normal * çatı katı olmak üzere 5 katlı inşa edilmiş, A, B, C ve D bloklarından oluşan konut sitesidir. Bahçe içinde yeşil alanlar bulunmaktadır. Kapalı otoparklar binaların bodrum katlarındadır.İhale konusu Daire giriş kapısı çelik, iç kapıları mdf - lake panel, balkon kapıları ile pencereleri ise çift camlı pvc doğramadır. Duvarları saten boyalı, tavanları kartonpiyer uygulamalıdır. Her iki katta hol, koridor, salon ve oda zeminleri laminant parke, diğer mahallerin ise seramik kaplamalıdır. Taşınmazın balkonları kayar cam panel ile kapalıdır. Islak hacim duvarları tavana kadar seramik kaplamalıdır. Bin banyoda küvet, hilton lavabo ve klozet, ebeveyn banyolarında ise duşa kabin, lavabo ve klozet bulunmaktadır. Mutfak dolapları mdf - lake, tezgahı ise çimston markadır. Mutfakta ayrıca ankastre ürünler de bulunmaktadır. Taşınmaz içindeki merdiven betonarme karkas, basamakları laminat parke kaplamalıdır. Daire içi merdiveni aluminyum korkulukludur. Taşınmaz doğalgaz kombi ısıtmalı olup panel radyatörleri mevcuttur. Taşınmaz içinde, normal katta antre, koridor, salon, mutfak, 2 oda, banyo, duş, ayakkabılık, ve 2 balkon, çatı katında ise hol, 4 oda, 2 giyinme odası ve 2 banyo hacimleri bulunmakta olup, yerinde yapılan ölçüme göre normal kat net 137,04 m2, çatı katı net 118,13 m2 olmak üzere toplam net alanı 255 m2 ve toplam brüt alanı da 281 m2 dir. Taşınmazın mimari projesinin incelenmesinde ve proje üzerinden yapılan hesaplamaya göre taşınmazın net alanı 222,77 m2 dir. Taşınmazın duvar payları da dikkate alınırsa brüt alanı yaklaşık 247 m2 olmaktadır. Yerinde yapılan ölçüm ile proje üzerinden yapılan hesaplamaya göre 34 m2 alan artışı çatı katında çatı tarafına yapılan büyümelerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bilirkişice değerlemede taşınmazın mevcut, yerinde yapılan ölçüme göre hesaplanan 281 m2 brüt alanı dikkate alınmıştır.

Adresi : Ahmet Yesevi Mah. Piknik Cad. No.11 Flora Güleç Sitesi B Blok 3. Ve Çatı Katı D.8 Nilüfer / BURSA

Ana taşınmaz Yüzölçümü : 4.125,28 m2 , Arsa Payı : 162/4128

İmar Durumu :Var .

Kıymeti : 11.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "Yönetim Planı: 19/09/2007" ve "...KM ne Çevrilmiştir." beyanları mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:29

#ilangovtr Basın no ILN02520940