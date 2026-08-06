BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1173 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara vebilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1173 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, AYDOĞDU Mahalle/Köy, 3588 Ada, 160 Parsel, BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ÖZETLE:parsel içerisinde Zemin Kat ve 2 Normal Kat olmak üzere toplam 3 katlı taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmazın (Dış Kapı No: 21); yerinde yapılan ve TKGM verilerinden alınan ölçümlerde katlarının yaklaşık toplam net kullanım alanı 308,69 m², katlarının yaklaşık toplam brüt kullanım alanı 355,00 m² olarak hesaplanmıştır. Parselde bulunan yapı 2.Erdem Sokağa ve Zafer Bulvarına cepheli olup diğer cephelerinde yapılar bulunmaktadır. Parsel dikdörtgen formda bulunmaktadır. Parseldeki yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın zemin katlarında dükkan alanı, 1. Katında 1 adet mesken ve 2.katında 1 adet mesken olmak üzere toplam 2 adet mesken bulunmaktadır. Taşınmazın mesken pencereleri camlı pvc profildir ve çatısı teras çatı olup çatının yaklaşık 2/3 kısmında çelik platform alanı bulunmaktadır. Taşınmazda asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın katlarının benzer teknik özelliklerde ve yapım tekniğinde yapıldığı belirtilmiş olup zemin katta bulunan dükkân alanı ve 2. Katta bulunan mesken incelenmiş ve taşınmazın tamamı için (Zemin Kat, 1.Kat ve 2. Kat ile çatı müştemilatı) değerleme yapılmıştır.Zemin Katında bulunan fiili durumda dükkan nitelikli olan alan; dükkan alanı olarak kullanılan alan zeminleri seramik kaplama olup duvarları sıva üzeri boyalıdır. Cephelerinde camlı alüminyum profil vitrin cam uygulaması bulunmaktadır.1. Katında bulunan fiili durumda mesken nitelikli olan daire; salon, 3 oda, antre-hol, mutfak, banyo-wc ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc alanları zemin ve duvarları seramik kaplamadır. Taşınmazın pencereleri camlı pvc profil, dış kapısı çelik kapı ve iç kapılar ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Konu taşınmazın çevresindeki yapılar genellikle bitişik nizam 2-4 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur.

Adresi : Zafer Mahallesi, 2.Erdem Sokak, No:21 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 105 m2

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında bir kısmının yolda, bir kısmının da 3m ve 5m çekme mesafeli, E:1.20, Yençok:9.50m yapılaşma koşullu blok nizam konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 14.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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