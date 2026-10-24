BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/488 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/488 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı:Bursa İli, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 132 ada, 5 nolu parselde, ana taşınmaz 429,88 m² tapu alanlı, 4 / 14 arsa paylı ve niteliği '? ÜÇ KATLI BETONARME MESKEN OFİS İŞİYERİ VE ARSASI '? vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği KONUT olan, 1. Kat, 1 nolu bağımsız bölüm satılacaktır.Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı: 21/05/2025,Beyan; KM ne çevrilmiştir.İcra,ihtiyati, kamu haciz şerhleri ve ipotek şerhleri, 150/c şerhi, satışa arz şerhi bulunmaktadır.İmar Durumu: Bursa İli, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 132 ada, 5 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Kestel Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam, 3 Kat, Emsal:0,90 Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün Ruhsat Tarihi 29/05/2024 olarak belirtilmiştir. Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Kale Mahallesi, Erik Sokağın 2026 yılı arsa rayiç bedelinin 6.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.Mahalli Durumu:Taşınmaz Bursa İli, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, Erik Sokak, No:32, İç Kapı No:1 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu Blok; Zemin Kat ve 2 Normal Kat olmak üzere toplam 3 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.Ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 128,93 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 156,74 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 176,00 m² olarak hesaplanmıştır.Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak¬¬, antre-hol, banyo-wc, 2 ebeveyn duş ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup onaylı mimari proje verisinde büyük balkon olan alanın bir kısmının kapatılarak oda alanına dahil edildiği, fiili durumda oda sayısın 4 olduğu belirlenmiştir. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup bazı hacimlerde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı kapı, merdivenler ve giriş holü mermer/seramik kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör vardır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta olup ana taşınmaz çevresinde açık otopark alanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 2-3 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Hafız Hasan Caddesi ve Erik Sokağa cephe, Ankara Yoluna 90 m ve Kurtuluş Caddesine 350 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 12,55 km uzaklıkta bulunmaktadır.



Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.



Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı :KDV Kanunu’nun Diğer Mal ve Hizmetler bölümünde yer alan ve 29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359) ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince güncellenen oranlar dikkate alınarak 150 m² ye kadar olan kısmı için%10, aşan kısmı için %20 Kademeli KDV uygulanacaktır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı:Bursa İli, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 132 ada, 5 nolu parselde, ana taşınmaz 429,88 m² tapu alanlı, 4 / 14 arsa paylı ve niteliği '? ÜÇ KATLI BETONARME MESKEN OFİS İŞİYERİ VE ARSASI '? vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği KONUT olan, 2. Kat, 2 nolu bağımsız bölüm satılacaktır.Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı: 21/05/2025,Beyan; KM ne çevrilmiştir.Ayrıca icra,ihtiyati ve kamu haciz şerhleri ve ipotek şerhleri, 150/c şerhi, satışa arz şerhi bulunmaktadır.İmar Durumu: Bursa İli, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 132 ada, 5 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Kestel Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam, 3 Kat, Emsal:0,90 Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün Ruhsat Tarihi 29/05/2024 olarak belirtilmiştir. Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Kale Mahallesi, Erik Sokağın 2026 yılı arsa rayiç bedelinin 6.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.Mahalli Durumu: Bursa İli, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, Erik Sokak, No:32, İç Kapı No:2 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu Blok; Zemin Kat ve 2 Normal Kat olmak üzere toplam 3 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. Onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 128,93 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 156,74 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 176,00 m² olarak hesaplanmıştır.Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak¬¬, antre-hol, banyo-wc, 2 ebeveyn duş ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup onaylı mimari proje verisinde büyük balkon olan alanın bir kısmının kapatılarak oda alanına dahil edildiği, fiili durumda oda sayısın 4 olduğu belirlenmiştir. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup bazı hacimlerde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı kapı, merdivenler ve giriş holü mermer/seramik kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör vardır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta olup ana taşınmaz çevresinde açık otopark alanları bulunmaktadır. Ana taşınmazın zemin katları ticari, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 2-3 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Hafız Hasan Caddesi ve Erik Sokağa cephe, Ankara Yoluna 90 m ve Kurtuluş Caddesine 350 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 12,55 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunu’nun Diğer Mal ve Hizmetler bölümünde yer alanve 29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359) ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğincegüncellenen oranlar dikkate alınarak 150 m² ye kadar olan kısmı için%10, aşan kısmı için %20 Kademeli KDV uygulanacaktır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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