Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 10,14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
BİRBİRİLERİNE SARILDILAR
Depremde son açıklamalara göre, yaralanan olmadı. Sarsıntı şehir merkezinde de hissedildi. Vatandaşların panik halleri kameralara yansıdı.
Deprem anında iki çocuğun birbirine sarıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler görenlerin içini ısıttı.