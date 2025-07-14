CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 719 öğrencinin tam puan alması, sınav sorularının sızdırıldığı iddiaları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın tartışmalı kararlarına sert tepki gösterdi.

TBMM’de düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, sınav sonuçlarının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

'BURSA, İSTANBUL, DİYARBAKIR...'

"Şimdi yeni bir skandalla karşı karşıyayız" diyen CHP Özçağdaş, "963 bin 142 öğrencinin girdiği sınavda, 719 çocuk tam puan aldı. Geçen yıla göre iki kat fazla birincilik var ve bu, tarihin en yüksek rakamı. Ayrıca, 5 bine yakın öğrencinin 1 ya da 2 yanlışla sınavı tamamladığı konuşuluyor. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav istatistiklerini paylaşmayarak karartma uyguluyor. Bu durum, sınavın şaibeli olduğu yönünde ciddi soru işaretleri yaratıyor. Sınav bitmeden, Bursa, İstanbul ve Diyarbakır’da soruların PDF formatında WhatsApp gruplarında paylaşıldığı ortaya çıktı. Bu rezilliklere neden olan kişiler ve gruplar kamuoyuna açıklanmalı” şeklinde konuştu.

'KİMLİKLERİ GİZLİ TUTARAK AÇIKLAYIN'

Bakan Tekin’e seslenen Özçağdaş, “Sınav sonuçlarını, öğrencilerin kimlik bilgileri gizli tutularak, hangi il, ilçe ve okuldan geldikleriyle birlikte derhal yayınlayın. Çocukların geleceğiyle oynayan bu şaibeler, ömür boyu unutulmayacak bir travma yaratır. 1 milyona yakın öğrencinin hayallerini çalamazsınız. Ölü taklidi yapmayı bırakın, sınav sonuçlarını şeffaf bir şekilde açıklayın” çağrısında bulundu.