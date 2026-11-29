Rapçi Murda'nın Bursa'da gerçekleştireceği konser, etkinliğe saatler kala iptal edildi. Mekân yönetiminin erteleme duyurusu hayranları şaşırtırken, ünlü rapçiden de konuyla ilgili açıklama geldi. KONSERİN ERTELENDİĞİ DUYURULDU Bursa'daki etkinlik mekânı tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşam gerçekleşmesi planlanan Murda konseri, beklenmedik gelişmeler nedeniyle yakın bir tarihe ertelenmiştir. Yeni konser tarihi en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri kullanıldı. "SALI GÜNÜ ORADAYIZ" Konserin ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murda, Bursa'da sahne alamamasının kendi kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Ünlü rapçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'dayım keyifler yerinde. Dün elimde olmayan sebepler yüzünden Bursa konserine yetişemedim. Ama salı günü oradayız. Torpil geçeceğim size, telafisini yapacağım. Soran sormayan ilgilenen herkesi seviyorum."

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