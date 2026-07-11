Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, 19 Mart sürecinde Cumhuriyet'i savunma çağrısıyla ve Atatürk'ün Bursa Nutku'na atıf yaparak yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmasının, görevden uzaklaştırılmasının ve hakkında açılan soruşturmaların ardından yargıdan lehine çıkan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Rona, son olarak idari soruşturma kapsamında verilen "uyarma" cezasının da Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

HUKUKSUZ MÜDAHALE YARGIDAN DÖNDÜ

Rona, yaptığı açıklamada, 19 Mart'ta yaşanan süreçte sosyal medya paylaşımı nedeniyle hukuksuz biçimde gözaltına alındığını, hakkında hem adli hem de idari soruşturmalar yürütülerek görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Süreçte önce 9 Mayıs 2025 tarihinde görevine iade edildiğini, ardından 5 Aralık 2025'te görülen ceza davasında beraat ettiğini hatırlatan Rona, son olarak Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin idari soruşturma sonucunda verilen "uyarma" cezasını da iptal ettiğini açıkladı.

"KAYNAĞI ATATÜRK'ÜN İRADESİDİR"

Mahkeme kararının ardından açıklama yapan Rona, cezalandırılmaya çalışılan sözlerin kaynağının Mustafa Kemal Atatürk'ün iradesi olduğunu belirterek, Bursa Nutku'nun bugün yaşanan gelişmeler karşısında önemini koruduğunu savundu.

Rona, "Yurttaşların zulme karşı direnme hakkını hatırlatan, Cumhuriyet'i ve onun karakterini oluşturan devrimleri koruma görevini bilince çıkaran Bursa Nutku mücadele rehberimizdir" ifadelerini kullandı.

"DEVRİMLERİ KORUMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Cumhuriyetin ilerici öğretmenleri olarak Atatürk ilke ve devrimlerini savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Rona, süreç boyunca kendisine destek veren sendikasına ve dayanışma gösteren herkese teşekkür etti. Rona, "Cumhuriyetin ilerici öğretmenleri olarak devrimleri korumaktan asla taviz vermeyeceğiz. Omuz veren, dayanışma gösteren tüm dostlara selam olsun" dedi.