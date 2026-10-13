Bursa'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tente ve saçak altlarına sığınırken, bazı pazar alanları ile iş yerlerini su bastı.

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE İLERLEYEMEDİ

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre sağanak hafta boyunca etkisini sürdürecek.

VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI GELDİ

Bursa Valiliği, 14-15 Ekim tarihlerinde Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, rüzgar hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. Vatandaşlardan ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.