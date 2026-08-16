BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/43 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Babasultan Mahallesi 109 Ada 18 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bahçeli Kargir Ev" olan 314,11 m2yüzölçümündeki taşınmazdır.Babasultan Mahallesi Muhtar Sokağa Cephelidir. Zeminde İki Katlı Ev ve Bahçe olarak kullanılmaktadır. Kadastro yolu vardır. Babasultan Mahallesi Turgut Alp Sokağa cephelidir. Babasultan Mahallesi Köy Yerleşim alanında kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde 2 Katlı Bina ve 20 m2'den oluşan kümes bulunmaktadır.Zemin Kat 60 m2 olup 2 Oda ve 1 Mutfaktan oluşmaktadır. Zemin tahta olup kapılar ahşaptır.1 Kat Brüt yaklaşık 120,00 m2 olup 3 oda, 1 Salon, 2 Balkon 1 Wc ve Banyodan oluşmaktadır. Odaların ve ve Salonun zemini ahşap parke olup ıslak alanlar seramiktir. Kapı ve pencereler ahşaptır. Isınma Şekli Sobalıdır.Kalan kısmında 20 m2 'lik Kümes mevcuttur.Taşınmaz,Elektirik, İçme Suyu, Kanalizasyon vb. gibi Altyapı Hizmetleri ile Ulaşım, Çöp Toplama gibi Belediye Hizmetlerinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Babasultan Mahallesi 109 Ada 18 Parsel Yüzölçümü : 314,11 m2 İmar Durumu:1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Kırsal Yerleşim Alanları'' sembolü iletanımlıdır. Kıymeti : 5.082.605,00 TL KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/09/2026 - 11:41 Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/10/2026 - 11:41 Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 11:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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