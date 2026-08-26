BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/147 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/147 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi 1732 Ada 7 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Üç Katlı Kargir Atölye" olan 89,66 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Duaçınarı Mahallesi 2.Engin Sokak No:14 Yıldırım/BURSA adresindedir.Keşif günü binanın içerisine girilememiş olup Sulh Hukuk Mahkemesindekibilirkişi raporu ve keşif günü yapılan gözlemlere göre bina Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kattan oluşan betonarme karkas niteliktedir. Çatısı eğik çatı olup üzeri kiremit ile kaplıdır. Binanın tümü işyeri olarak kullanılmaktadır. Bina ofis, mutfak, WC ve imalat bölümlerinden oluşmaktadır. 2. Normal Katın dış sıvası ile merdiven basamak kaplamaları yapılmamıştır. Bu nedenle inşaatın gerçekleşme oranı % 85 dir. Binanın Bodrum Katı ve Zemin Katının inşaat alanı 89,66 m2 dir. Normal Katların inşaat alanı 105,00 m2 dir. Binanın toplam inşaat alanı 494,32 m2 dir.Satışı istenen parsel üzerinde yer alan bina bitişiğindeki satışa konu olan 1732 ada 6 parsel üzerindeki yapı ile birleştirilmiş olup, fiilen tek bir bütün halinde kullanılmaktadır. Her ne kadar 1732 ada 7 parsel yönünden binaya bir giriş kapısı bulunsa da, keşif tarihi itibarıyla yapılan yerinde incelemede bu girişin kapatılarak iptal edildiği ve kullanım dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Mevcut durumda binaya fiili erişim ve giriş, yalnızca 1732 ada 6 parsel üzerinden sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi 1732 Ada 7 Parsel Yüzölçümü : 89,66 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam, 3 kat, Hmaks=11,00 metre yapılaşma koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 7.099.972,36 TL KDV: %20 Kaydındaki Şerhler: İmar Kanununun 42. Maddesi Gereğince Düzenlenmeye Tabiidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:21 Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 10:21 Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:21

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi 1732 Ada 6 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "İki Katlı Kargir Dokuma Fabrikası" olan 90,19 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Duaçınarı Mahallesi 2.Engin Sokak No:14 Yıldırım/BURSA adresindedir.Keşif günü binanın içerisine girilememiş olup Sulh Hukuk Mahkemesindekibilirkişi raporu ve keşif günü yapılan gözlemlere göre parsel üzerindeki bina Bodrum Kat +Zemin Kat + 2 Normal Kattan oluşan betonarme karkas nitelikte bir binadır. Çatısı eğik çatı olup üzeri kiremit ile kaplıdır. Binanın tümü işyeri olarak kullanılmaktadır. Bina ofis, mutfak, WC ve imalat bölümlerinden oluşmaktadır. 2. Normal Katın dış sıvası ile merdiven basamak kaplamaları yapılmamıştır. Bu nedenle inşaatın gerçekleşme oranı % 85 dir. Binanın Bodrum Katı ve Zemin Katının inşaat alanı 90,19 m2 dir. Normal Katların inşaat alanı 105,00 m2 dir. Binanın toplam inşaat alanı 390,38 m2 dir.Satışı istenen parsel üzerinde yer alan bina bitişiğindeki satışa konu olan 1732 ada 7 parsel üzerindeki yapı ile birleştirilmiş olup, fiilen tek bir bütün halinde kullanılmaktadır. Mevcut durumda binaya fiili erişim ve giriş, yalnızca 1732 ada 6 parsel üzerinden sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi 1732 Ada 6 Parsel Yüzölçümü : 90,19 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam, 3 kat, Hmaks=11,00 metre yapılaşma koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 5.994.724,49 TL KDV : %20 Kaydındaki Şerhler: İmar Kanununun 42. Maddesi Gereğince Düzenlenmeye Tabiidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:21 Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 11:21 Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:21

(İİK m.114 ve m.126)*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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