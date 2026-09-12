BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/178 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/178 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Gölyazı Mahallesi 0 Ada 540 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bahçeli Ahşap Ev" olan 566,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde 121,27 m2'lik taban alanına sahip üç katlı betonarme yapı ve 13.77 m2'lik sundurma bulunmaktadır. Ayrıca parsel içerisinde çatısı çökmüş harabe şeklinde bahçeli ahşap ev metruk halde bulunmaktadır. Taşınmazın içerisnde bakımlı halde 15 adet Zeytin ağacı ve 2 Adet Trabzon Hurması, 2 Adet Nar ve 1 adet Erik ağacı bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi: Bursa İli Nilüfer İlçesi Gölyazı Mahalle0 Ada 540 Parsel Yüzölçümü : 566,00 m2 İmar Durumu: 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında " Az Yoğunluklu Konut Alanında "kalmaktadır. Kıymeti : 11.974.768,56 TL KDV Oranı : 135,04 m2 için %20 430,96 m2 için %10 Kaydındaki Şerhler: Eski Eserdir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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