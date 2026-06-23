Belce ÖRÜ ERÇİN/ SÖZCÜ

Yüksek kazanç ve kötü hizmet şikayetleri ile sık sık gündeme gelen taksiciler, taksi plakalarının artık eskisi gibi kazançlı olmadığından yakındı. Taksi esnafı, korsan taksilerin sayısının artması, yüksek vergi ve işletme maliyetlerinin, plaka kiralama talebini düşürdüğünü belirtti.

DEĞER KAYBETTİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, sektörle ilgili oluşan olumsuz algı nedeniyle taksi plakalarının son 10 yılda Türkiye'de değer kaybeden nadir yatırım araçlarından biri olduğunu belirtti.

Dalcı, "Taksi plakası şu anda 12 milyon lira civarında, dolar bazında baktığınızda ciddi bir erime var" dedi. Dalcı, Bursa'da taksi plakalarının 20 milyon liraya kadar çıktığını açıklayarak, bu konuda Bursa'nın İstanbul'u solladığını söyledi.

KİRA 60 BİN LİRA

Dalcı, İstanbul'da 1 ay sonra devreye alınacak dijital uygulamayla sektördeki verimliliğin yüzde 48'den yüzde 90'a çıkacağını belirterek, taksi plakalarının yeniden değer kazanacağını vurguladı. İstanbul'da yaklaşık 20 bin 311 taksi bulunurken bu araçlarda yaklaşık 60 bin kişi çalışıyor.

İstanbul'da aylık taksi kira getirileri ise şu anda 60 bin lira bandında. Buna karşın 12 milyon liranın aylık faiz getirisinin ise 390 bin lira seviyesinde olması, taksi plakasını kazançlı bir yatırım olmaktan çıkartıyor.

'KOMİSYONDA SUÇLU BANKALAR'

Kredi kartı ödemelerinde oluşan yüksek komisyon şikayetlerine de değinen İsmet Dalcı, bazı işlemlerde yüzde 14'e ulaşan komisyonların ödeme aracısı kuruluşlardan kaynaklandığını ve bu oranların Merkez Bankası'nın belirlediği seviyelere çekilmesi gerektiğini savundu.