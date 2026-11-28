Bursa'da büyük markalar için üretim yaptığı belirtilen bir tekstil patronu Ü.B., aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan işçilere yönelik hakaret ve tehdit içeren videosuyla tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tekstil sahibi Ü.B., alacakların ödenmesine ilişkin anlaşma yapmayacağını belirterek "5 sene sonra ödeyeceğim paranızı" diye konuştu.

Ü.B.'nin ayrıca, işçilerin isimlerini Bursa'daki atölyelere göndereceğini belirterek, diğer işverenlere bu kişileri çalıştırmamaları çağrısında bulunduğu görüldü.



Ü.B. paylaştığı videoda çalışanlara dönük sık sık aşağılayıcı ifadeler de kullandı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'da faaliyet gösteren KYR&TABU Tekstil işvereni tarafından yayınlanan videoda çalışanlara yönelik ırkçı, galiz ve hakaretamiz ifadeler kullanıldığı kamuoyuna yansımıştır.

Ayrıca söz konusu videoda işveren tarafından işçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediği de beyan edilmiştir.

Çalışanların emeğinin karşılığını zamanında ve eksiksiz alması, kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesi çalışma hayatının temel İlkelerindendir. İşçilerin haklarını ve onurunu hedef alan tutum ve davranışlar kabul edilemez.

Söz konusu paylaşım ve ücretlerin ödenmediğine ilişkin iddialar hakkında gerekli inceleme yapmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca konunun yakından takip edildiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz."