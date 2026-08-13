Bursa ve İstanbul arasındaki deniz ulaşımında aksama yaşandı. İki büyük deniz otobüsü şirketi, hava koşullarının elvermemesi nedeniyle seferlerini durdurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) hattında saat 17.30 ve 20.15'teki seferler iptal edildi. Geri dönüş hattında ise 17.45 ve 20.30 saatlerindeki seferler yapılamayacak.

İDO'DAN DA İKİ SEFER İPTALİ

İDO ise Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa ve Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hatlarında seferlerin durduğunu duyurdu. 17.35'te başlayan Kadıköy rotası ile 18.30'da başlayan Bursa rotası iptal edildi.

Otomotörlerin hareket edememesi, yolcuların ulaşım planlarını etkiledi. Şirketler, hava durumunun düzelmesiyle birlikte seferlerin normale dönmesini bekliyor.