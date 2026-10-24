Bursa ve İstanbul'da, suç örgütü kurmak ve örgüt kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmayı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Başsavcılığın talimatıyla 20 Ekim'de Bursa'da 5, İstanbul'da 9 ve cezaevinde bulunan 9 kişi dahil toplam 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 5 ayrı ara yakalama ve ikamet aramalarında 11 kilo 601 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 1 kilo 595 gram kokain, 1 tabanca, 18 fişek ve 1 tüfek ele geçirildi. Aramalarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 583 bin 800 lira bulundu.

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