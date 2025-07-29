Ülkenin birçok bölgesinden peş peşe gelen yangın haberleri hem ormanları hem de yürekleri yaktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangınlara müdahalesi yetersiz kalınca, halk devreye girdi.

Birçok gönüllü kendi imkanlarıyla yangın bölgesine su taşıdı, söndürme çalışmalarına destek verdi.

Hal böyleyken AKP Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir'in bir görüntüsü sosyal medyada tepki çekti.

Aldemir, Zile'nin Yapalak Köyü'nü ziyaret etti. Aldemir'e, AKP Zile İlçe Başkanı Av. Ahmet Öcbe ve İl Genel Meclis Üyesi Veysel Balakan da eşlik etti.

Burada köylülere hitaben konuşma yapan AKP'li Aldemir daha sonra halay çekti.

Orman yangınları gündemdeyken kaydedilen bu görüntüler eleştirilere neden oldu.