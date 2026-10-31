Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kavgada 45 yaşındaki Kadir Ataç hayatını kaybetti, 25 yaşındaki Serkan Y. yaralandı.

Olay, 29 Ekim saat 23.00 sıralarında Hacıvat Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kadir Ataç ağır yaralandı. Serkan Y. ise yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ataç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve baba oğul oldukları belirlenen H.Ç. ile C.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olaya ilişkin soruşturma sürüyor.