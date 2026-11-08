Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.
Elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çatı katında hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.