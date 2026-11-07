Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına saat 04.00 sıralarında tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli, eğlence mekanına tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı. Tüfeklerden çıkan mermiler mekana isabet etti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde çalışma yapan ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.