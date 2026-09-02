Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay, dün öğle saat 13.00 sıralarında Koşuboğazı Mahallesi'nde Erikliçeşme mevkiinde yaşandı.
Dondurulmuş sebze ve meyve ile salça üretimi yapan fabrikanın bahçesindeki plastik kasaların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
Alevler fabrikanın etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede başladı.
Bölgede jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi alırken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.