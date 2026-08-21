Bursa'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde Ahıska Caddesi'nde gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 34 NVG 362 plakalı otomobilin sürücüsü olan özel güvenlik görevlisi Yalçın Ö. ve yanındaki iş arkadaşı Olgun Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer otomobilde bulunan 16 GY 114 plakalı aracın sürücüsü Gülçin K. ile yolcusu Yağmur Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gülçin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada park halindeki iki otomobil de hasar gördü. Hayatını kaybedenler, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.