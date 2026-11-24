Olay, saat 12.00 sıralarında Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki ofiste meydana geldi. İş yeri sahipleri Suat C. ve Ahmet E. ile ofise gelen ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ofise gelen iki kişiden biri, yanındaki tabancayla Suat C.'yi bacağından vurdu. Şüpheliler, Ahmet E.'yi ise darbetti.

İki şüpheli otomobille kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.