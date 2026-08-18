Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Olayın başlangıcında Engin U. (44), daha önceden aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin U., karşı tarafın sopalı saldırısı sonucu yaralandı.

"TÜFEKLE ATEŞ AÇTI"

Şüpheliler olay yerinden kaçarak Huzur Mahallesi'ndeki evlerine giderken, durumu öğrenen Engin U.'nun yakınları da araçla aynı mahalleye giderek tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sırasında Selahattin B. (58), iki bacağına da isabet eden saçmalarla yaralandı.

Tüfekten çıkan saçmalar park halindeki 16 KNA 98 plakalı araca ve çevredeki bir eve de isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.