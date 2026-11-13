Bursa 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından kentte düzenlenen protestolar nedeniyle yargılanan 11 sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığına hükmetti. Aralarında YENİ Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ahmet Keskin’in de bulunduğu 11 kişi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılanıyordu. Protestolar nedeniyle Keskin’in de aralarında bulunduğu toplam 19 kişi tutuklanmıştı. Bu kişilerin bir bölümü eylemler sırasında, bir bölümü ise evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Dosyaları ayrı görülen davalardan 11 sanığın yargılandığı dava, beraat kararıyla sonuçlandı.

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