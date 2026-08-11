Olay, saat 10.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Matur, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle sokakta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli İsmail Matur, olayın ardından evine gitti ve bu kez eşi Canan Matur'yu tabancayla vurdu. İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Canan Matur ve Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli İsmail Matur'yu suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde gözaltına aldı. Matur ve Yılmaz'ın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. TABANCAYLA YAKALANDI Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. İsmail Matur'nun eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eniştesini ve eşini aynı gün içinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.