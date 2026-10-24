Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'ndeki bir kıraathanede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın, kıraathanede hasara yol açtı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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