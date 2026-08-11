Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Metro hattındaki direğe çıktığı görülen N.S., çevredekilerin ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. ULAŞIM AKSADI ELEKTRİKLER KESİLDİ

Güvenlik güçleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağlarken, olası bir kazaya karşı ana hat üzerindeki elektrik akımı kesildi. Bu sırada metro seferleri de tedbir amaçlı geçici olarak durduruldu. İtfaiye ekipleri, zaman zaman tellerin üzerinde dolaşan N.S.'nin düşme riskine karşı hava yatağı serdi. GÖZALTINA ALINDI Uzun süren çabaların ardından ikna edilen N.S., ekipler tarafından güvenli şekilde aşağıya indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen N.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin hat üzerine çıkış nedeni araştırılırken, olay nedeniyle aksayan metro seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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