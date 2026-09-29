A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 yenildi. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma boyunca tribünlerdeki binlerce taraftar, takımın performansına tepki gösterdi.

Maç sırasında farkın açılması ve gollerin gelmesiyle birlikte taraftarlar ıslık ve tezahüratlarla futbolculara yönelik yoğun bir protesto gerçekleştirdi. Mücadele boyunca ve maçın son düdüğüyle birlikte tribünlerden yükselen tepkiler, sahadaki tüm oyunculara yöneldi.

ARDA GÜLER'E YOĞUN DESTEK

Ancak bu tepkilerin ortasında tek istisna Arda Güler oldu. Bursa'daki taraftarlar, genç yıldız Arda Güler'e ıslık çalmak yerine yoğun destek verdi. Maç devam ederken ve bitiş düdüğüyle birlikte Arda Güler'e alkış ve tezahüratlarla destek olan taraftarlar, onun performansını takdir etti.