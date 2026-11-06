Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı nişanlısını zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Kadının "Yardım edin" diye bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay, 3 Kasım'da gece saatlerinde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın araçtan indi. Sürücü, nişanlısını zorla yeniden otomobile bindirmeye çalıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri, şüphelinin ve kadının kimliğini tespit etti. Emniyete götürülerek ifadesi alınan kadının, nişanlısından şikayetçi olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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