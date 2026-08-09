Bursa'da gökyüzüne ilgi duyanlar, Perseid meteor yağmurunu izlemek için kentin yüksek bölgelerine ve sahil kesimlerine akın etti. Vatandaşlar, yılın en görkemli gökyüzü olaylarından biri olarak bilinen bu doğa olayını takip etmek amacıyla gece saatlerinde bu bölgeleri tercih etti.

2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmurları her yıl 8 kez yaşanıyor. Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılan bu doğa olayları arasında en dikkat çekeni Perseid meteor yağmuru olarak biliniyor.

Gök taşlarının yüksek hızlarla Dünya atmosferine girip sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan bu olayı izlemek isteyen Bursalılar, gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerine ve sahil bölgelerine akın etti. Bazı vatandaşlar kısa süreli gözlem yaparken, bazıları ise karavan ve çadırlarıyla bölgelere gelip gece boyunca meteor yağmurunu izledi.

Perseid meteor yağmuru, Bursa'da büyük ilgiyle izlenirken, gökyüzüne ilgi duyanların bu doğal gösteriyi takip etmek için geceyi yüksek kesimlerde ve sahil bölgelerinde geçirdiği görüldü.