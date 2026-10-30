Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Kadir Ataç (45) hayatını kaybetti, Serkan Y. (25) yaralandı. Olay, 29 Ekim saat 23.00 sıralarında Hacıvat Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Ataç ağır yaralandı. Serkan Y. ise yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kadir Ataç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan, baba oğul oldukları öğrenilen H.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.