Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Saat 02.00 sıralarında İzmir Yolu Caddesi Beşevler mevkiinde gerçekleşen kazada, 16 JNE 30 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu. Kaza sonucu araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Erol D., Mehmet D., Ainagül M., Meleke B. ve Bibinur Z. bulunuyor. Yaralılardan üçünün yabancı uyruklu olduğu belirtildi. SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücüsünün kimliğinin henüz öğrenilemediği ifade edildi.

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