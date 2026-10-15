Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında, özel halk otobüsü şoförüyle tartışan bir yaya, aracın ön kapısının camını yumrukla kırdı.
16 M 00052 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidinin de bulunduğu kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada otobüsün solundan gelen kişi, sürücüye küfrederek yaya geçidinden yolun karşısına geçti.
Sürücüyle tartışan yaya, otobüsün ön kapısının camına yumruk atarak camı kırdı. Tartışma bir süre daha devam etti, ardından şüpheli kaçtı. Yaşananlar otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.