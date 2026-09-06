Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Göçebe Oyun Alanı’nda yaşandı. Sazlıkta çıkan alevleri fark eden çevredekiler, hemen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerini çağırdı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin yayılmasını engellemek için büyük bir çaba gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangının yeniden alevlenmesini önlemek için bölgede soğutma çalışması yürütürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

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