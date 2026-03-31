Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 kişi bu sabah gözaltına alındı. Bozbey'in gözaltına alınmasına Bursalı seçmen ile CHP büyük tepki gösterdi. 'BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ' Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki göstermek için Bursalılar, akşam saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye binası önünde bir araya geldi. CHP ve demokrasiden yana seçmenin akın ettiği alanda, "direne direne kazanacağız", "Mustafa Bozbey yalnız değildir" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atıldı. EYLEME YARIN DEVAM EDİLECEK Konuşmaların ardından CHP Bursa yönetimi, yarın 19.00'da tekrar toplanmak üzere mitingi sonlandırdı.

