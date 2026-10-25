Bursaspor, 1. Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti. Aktepe Stadyumu'ndaki karşılaşmada gol atan Kelechi Iheanacho, ligde çıktığı 12 maçın tamamında fileleri havalandırarak daha önce kendisinin kırdığı rekoru geliştirdi.

Konuk ekibin gollerini 15. dakikada Amine Boutrah, 35. dakikada Lewis Baker, 50. dakikada Kelechi Iheanacho ve 66. dakikada Lincoln Henrique kaydetti.

Keçiörengücü'nün golleri ise Emirhan Başyiğit'in kendi kalesine attığı gol ile 43. dakikada Oğuzcan Çalışkan'dan geldi.

Bursaspor'da Lincoln Henrique, 84 ve 85. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

IHEANACHO REKORUNU GELİŞTİRDİ

Bursaspor'un Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, Keçiörengücü ağlarını da havalandırarak ligde üst üste 12 maçta gol atma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu bu performansıyla Türk futbol tarihinde kendisine ait olan üst üste gol atma rekorunu bir adım daha ileriye taşıdı.