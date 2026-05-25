Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, 25 yaşındaki Azerbaycanlı sol bek Toral Bayramov'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Toral Bayramov" ifadelerine yer verildi.

