Bursaspor Basketbol'da uzun yıllardır başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Sezer Sezgin, kasım ayı sonunda yapılacak olan olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu olağanüstü seçim kararının ardından gözler Sezer Sezgin’e çevrildi. 2014 yılından bu yana Bursaspor Basketbol’da başkanlık görevini yürüten ve bu süreçte özellikle Avrupa’da final oynayarak tarihi başarılar elde eden Sezer Sezgin, 29 Kasım’da yapılacak olan olağanüstü kongrede başkanlığa yeniden aday olmayacağını duyurdu.

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