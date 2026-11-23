Ligde zirve mücadelesini sürdüren Bursaspor, Sivasspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen kadrosunda iki önemli fire verdi. Müsabakada gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Barış Gök ve Lewis Baker, teknik heyetin önümüzdeki hafta kurgulayacağı kadro planlamasını doğrudan etkiledi. Her iki futbolcu da ligin 16. haftasındaki Vanspor FK mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

ZORLU RANDEVU AKHİSAR'DA

Yeşil-beyazlı ekibin iki kilit oyuncusundan yoksun çıkacağı Vanspor FK - Bursaspor karşılaşması, cumartesi günü saat 16.00'da Akhisar'da oynanacak. Bursaspor teknik heyetinin, cezalı isimlerin yokluğunda ilk 11'de nasıl bir değişikliğe gideceği ise şimdiden merak konusu oldu.