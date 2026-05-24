Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, Juergen Elitim'i kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Elitim ile anlaşma sağlandığını belirtilerek "13 Temmuz 1999 doğumlu olan ve sol ayağını kullanan Elitim, kariyerine Leones'te adım atmış, ardından Granada, Watford ve Legia Varşova gibi önemli kulüplerde görev alarak Avrupa futbolunda değerli bir tecrübe edinmiştir. İspanya'da Marbella, Ponferradina, Deportivo La Coruna ve Racing Santander formalarıyla gelişimini sürdüren Elitim'e 'hoş geldin' diyor, kulübümüz çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

En son 2021-2022 sezonunun devre arasında Thievy Bifouma ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan Timsah, tam 4 yıl aradan sonra ilk kez yabancı bir futbolcuyu tescil ettirmiş oldu.