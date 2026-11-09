Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında ligin zirvesini doğrudan ilgilendiren kritik bir mücadele geride kaldı. Bursaspor’un şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi konumunda bulunan Kayserispor, zorlu Ümraniyespor deplasmanında ummadığı bir kayıp yaşadı.

Ev sahibi Ümraniyespor’un etkili futboluyla sahadan 2-1 galip ayrılması, puan cetvelinin en üst basamağındaki dengeleri yeşil-beyazlılar lehine çevirdi. Kayseri ekibinin İstanbul deplasmanından puansız dönmesiyle birlikte Bursaspor, haftayı koltuğunu sağlama alarak tamamladı.

32 PUANLA ZİRVEDE TEK BAŞINA

Geride kalan 14 haftalık periyotta sergilediği istikrarlı performansla 32 puan toplayan Bursaspor, milli maç arasına en yakın rakibinin önünde lider unvanıyla girmeyi başardı. Ümraniyespor karşısında ağır bir yara alan Kayserispor 30 puanda kalarak ikinci sıradaki yerini korurken, zirve basamağının üçüncü sırasında ise 28 puanı bulunan Iğdır FK yer aldı.

Bu kritik haftanın ardından ilk üç sıra arasındaki puan makası da netleşti. Zirvenin patronu Bursaspor; Kayserispor’un 2, üçüncü basamaktaki Iğdır FK’nın ise 4 puan önünde yer alarak lige verilecek milli araya büyük bir moral ve psikolojik üstünlükle giriş yaptı.

MİLLİ ARADAN SONRA ZORLU RAKİP

Milli arayı yoğun bir hazırlık dönemiyle değerlendirecek olan yeşil-beyazlı ekip, lige 15. haftada kendi evinde oynayacağı zorlu bir randevuyla dönüş yapacak.

Bursaspor, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da sahasında ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor’u konuk edecek. Şampiyonluk meşalesini yakan Bursaspor camiası, tribünleri doldurması beklenen on binlerce taraftarının desteğiyle Sivasspor karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkarak liderliğini perçinlemeyi hedefliyor.