Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 3-0 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bursaspor, 7. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti. 12. dakikada Lewis Baker farkı ikiye çıkarırken, aynı oyuncu 23. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ilk yarının skorunu belirledi. ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 3-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Bursaspor, ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlı ekip puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

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