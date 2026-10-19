Bursaspor ve Pendikspor, 1. Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadele, Bursaspor'un 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Halil Akbunar ve 62. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti. Bu sonuçla Bursaspor, puanını 25 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Pendikspor ise 10 puanda kalarak 17. sıraya küme düşme hattına geriledi. KELECHI IHEANACHO TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ! Bursaspor'un 1. Lig'de Pendikspor'u 2-0 yendiği maçta da fileleri havalandıran Kelechi Iheanacho, üst üste 11 lig maçında gol atarak Türk profesyonel ligleri tarihinde bu başarıya ulaşan ilk oyuncu oldu. 30 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 15 gol atarak takımının galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldu.

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