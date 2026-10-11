Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile Mardin 1969 takımları, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı Mardin 1969 Spor 2-1 kazandı.
Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Mardin 1969, ilk yarıda bulduğu golle öne geçti. 21. dakikada Tonio Teklic'in attığı gol, Mardin 1969'u soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
IHEANACHO'DAN 9 MAÇTA 12 GOL
İkinci yarıda Bursaspor, 81. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. 1. Lig'de çıktığı her maçta ağları sarsmaya devam eden Iheanacho, bu golle birlikte 9 maçta 12 gole ulaştı.
Karşılaşmanın son dakikalarında Mardin 1969, baskısını artırdı. 90+4. dakikada Zdravko Dimitrov'un attığı gol, konuk ekibe 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Yeşil beyazlılar bu sonuçla 1 yıl 13 gün sonra iç sahada kaybetmiş oldu.